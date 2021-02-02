Экс-разведчик Кедми: Россия достигла абсолютного стратегического превосходства над США в наступательных стратегических вооружениях
2 февраля 2021, 11:17[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация достигла абсолютного стратегического превосходства над Соединенными Штатами в наступательных стратегических вооружениях. Соответствующее заявление сделал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.
По словам эксперта, выступившего в эфире YouTube-канала ITON-TV, из-за достижения Москвой стратегического превосходства Вашингтону пришлось отказаться от военных угроз в адрес РФ. При этом Кедми предупредил, что у американцев остались такие инструменты борьбы, как экономическое и политическое давление, пропаганда и санкции.
Ранее во вторник отечественный интернет-ресурс Avia.pro написал, что российские корабли провели учебные стрельбы рядом с эсминцами США в Черном море.
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