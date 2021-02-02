Сайт Avia.pro: российские корабли провели учебные стрельбы рядом с эсминцами США в Черном море

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2 февраля 2021, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Эсминец «Портер», US Navy / globallookpress.com

Российские корабли провели учебные стрельбы рядом с американскими эсминцами в Черном море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад в акватории Черного моря появились корабли США «Дональд Кук» и «Портер». Накануне сообщалось, что восемь боевых машин, стоящих на вооружении ВКС РФ, осуществили условный налет на «Портер».

Сегодня портал Avia.pro написал о том, что корабли российского Черноморского флота провели масштабные стрельбы в районе нахождения эсминцев. При этом в публикации отмечается, что официальных сведений о данных учениях нет.