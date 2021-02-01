Российские истребители и бомбардировщики провели условный налет на эсминец США «Портер» в Черном море
1 февраля 2021, 10:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Истребители и бомбардировщики, состоящие на вооружении ВКС Российской Федерации, осуществили условный налет на эсминец Соединенных Штатов «Портер» в Черном море. Соответствующая информация опубликована на страницах сетевой прессы.
Издание «Репортер» отмечает, что в учениях, состоявшихся в конце минувшей недели, приняли участие восемь самолетов – по два Су-30СМ, Су-24М, Су-27 и Су-34. Известно, что боевые машины поднимались в небо не только с аэродромов, расположенных на Крымском полуострове, но и с территории Краснодарского края.
Ранее в понедельник ресурс Avia.pro написал, что Москва перебросила еще больше своего вооружения в Сирию в ответ на провокационный шаг со стороны Анкары.
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