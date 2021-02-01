Сайт Avia.pro: Су-34 отогнали румынские истребители от российских сторожевых кораблей в Черном море
1 февраля 2021, 09:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Самолеты Су-34 отогнали румынские истребители от российских кораблей в Черном море. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.
Некоторое время назад в акватории Черного моря появились американские эсминцы «Дональд Кук» и «Портер». В настоящий момент их сопровождают сторожевые корабли РФ.
Авторы портала Avia.pro отмечают, что после того, как работе российских судов стали мешать истребители Румынии, были задействованы Су-34. Они отогнали румынские самолеты от кораблей, вынудив пилотов отказаться от дальнейших провокационных действий.
Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео пролета российского Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук».
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