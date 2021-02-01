ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Сайт Avia.pro: Су-34 отогнали румынские истребители от российских сторожевых кораблей в Черном море

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: Су-34 отогнали румынские истребители от российских сторожевых кораблей в Черном море
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолеты Су-34 отогнали румынские истребители от российских кораблей в Черном море. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.

Некоторое время назад в акватории Черного моря появились американские эсминцы «Дональд Кук» и «Портер». В настоящий момент их сопровождают сторожевые корабли РФ.

Авторы портала Avia.pro отмечают, что после того, как работе российских судов стали мешать истребители Румынии, были задействованы Су-34. Они отогнали румынские самолеты от кораблей, вынудив пилотов отказаться от дальнейших провокационных действий.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео пролета российского Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук».

ДЦ

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью