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Портал Avia.pro: Россия перебросила еще больше вооружения в Сирию в ответ на провокационный шаг Турции

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Портал Avia.pro: Россия перебросила еще больше вооружения в Сирию в ответ на провокационный шаг Турции
Самолет Ан-124, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация перебросила еще больше вооружения в Сирийскую Арабскую Республику в ответ на провокационный шаг со стороны Турции. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Сайт Avia.pro пишет, что Анкара одобрила осуществление протурецкими формированиями новых атак в северной части Сирии. После этих ударов Москва перебросила на территорию страны дополнительное вооружение. В течение последних трех суток в республику из России прибыли по меньшей мере три военных борта - два самолета Ил-76 и Ан-124. Последний часто используется для транспортировки техники крупного размера, отмечается в процитированном материале.

Ранее в понедельник тот же самый портал выложил информацию, согласно которой самолеты Су-34 отогнали румынские истребители от российских кораблей в Черном море.

ДЦ

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