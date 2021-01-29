EADaily: ВКС России проводят «блицкриг» против ИГ в Сирии, за сутки авиация нанесла почти сто ударов

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29 января 2021, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EADaily

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС проводят «блицкриг» против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в публикации, появившейся сегодня на страницах отечественной сетевой прессы.

Издание EADaily пишет, что подконтрольные Дамаску силы в настоящее время осуществляют крупную операцию в центральных и восточных районах Сирии. Поддержку войскам оказывает авиация РФ.

Отмечается, что за последние сутки ВКС нанесли почти сто ударов. Их целями стали позиции и укрытия джихадистов в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

Ранее интернет-ресурс Avia.pro проинформировал, что в Сирии под огнем военных неустановленной страны погиб спецназовец ГРУ.