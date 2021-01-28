Опубликованы видео уничтожения ВКС России укрытий и транспорта боевиков ИГ в сирийской пустыне

В сети опубликованы видеозаписи, на которых запечатлено уничтожение самолетами российских ВКС укрытий и транспорта боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в сирийской пустыне.
Интернет-издание «Русская весна» пишет, что после серии терактов, организованных джихадистами в арабской республике, ВКС совместно с подконтрольными Дамаску подразделениями начали операцию в пустыне Бадия. Как отмечается в процитированном материале, на данный момент известно, что уже ликвидированы десятки исламистов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах сетевых СМИ появилась информация, согласно которой американский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство рядом с базой РФ в сирийском Тартусе.
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