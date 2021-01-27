Ресурс Avia.pro: самолет-разведчик США на несколько минут нарушил воздушное пространство рядом с базой России в сирийском Тартусе
27 января 2021, 18:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Разведывательный самолет Соединенных Штатов на несколько минут нарушил воздушное пространство рядом с российской базой в сирийском Тартусе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевых СМИ.
Портал Avia.pro проинформировал, что инцидент случился накануне. Самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Сирии вблизи базы РФ в ходе своего полета, маршрут которого пролегал в районе побережья арабской республики. Как отмечается в процитированном материале, на денный момент неизвестно, были ли действия американского экипажа спланированной акцией или произошла случайность.
Ранее сегодня тот же самый интернет-ресурс предположил, что Москва может перебросить на территорию Сирии стратегические бомбардировщики Ту-22М3.
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