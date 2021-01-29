Портал Avia.pro: в Сирии под огнем военных неустановленной страны погиб прапорщик спецназа ГРУ
29 января 2021, 09:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В Сирийской Арабской Республике под огнем военных неустановленной страны погиб прапорщик спецназа ГРУ. Соответствующая информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.
Сетевое издание Avia.pro отмечает, что инцидент случился 14 января. Точных сведений об обстоятельствах происшествия нет. По одной из версий, 30-летний российский спецназовец мог погибнуть в результате воздушных ударов Израиля по иранским позициям на востоке Сирии. Согласно другому предположению, причиной происшествия стали артиллерийские обстрелы со стороны Турции в районе города Айн-Исса.
Ранее на текущей неделе портал Avia.pro написал, что Россия может помочь военным Сирии с уничтожением истребителя F-35 в случае новой атаки Израиля по территории республики.
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