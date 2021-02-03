Avia.pro: захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» мог передать США Эрдоган

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3 февраля 2021, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Захваченный на территории Ливии российский комплекс «Панцирь-С1» мог передать Соединенным Штатам президент Турции Реджеп Эрдоган. Соответствующее предположение высказано в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как полагают авторы портала Avia.pro, Анкара приняла непосредственное участие в операции по транспортировке «Панциря». Согласно версии, представленной в процитированной публикации, захваченная система была сначала передана Турции, после чего попала в руки американцев.

Предполагается, что Эрдоган решил оказать помощь США в обмен на отмену санкций, введенных против Анкары.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео уничтожения российским Су-24 подземного укрытия джихадистов в Сирии.