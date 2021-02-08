Ресурс Avia.pro: российские военные могли применить средства РЭБ против самолета-разведчика США у границ Крыма
8 февраля 2021, 11:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российские военные могли использовать средства РЭБ против разведывательного самолета Соединенных Штатов у границ Крыма. Такая версия высказана в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
В воскресенье ресурс Avia.pro, основываясь на выложенном в интернет снимке, написал, что американский Boeing P-8A Poseidon мог нарушить воздушное пространство Крыма с южного направления. Согласно предположению авторов портала, вероятный инцидент произошел из-за применения против самолета российских средств РЭБ.
В процитированной публикации указывается на то, что на территории полуострова находятся системы, способные помешать работе GPS.
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