ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США мог появиться в воздушном пространстве российского Крыма

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США мог появиться в воздушном пространстве российского Крыма
Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Самолет-разведчик США Boeing P-8A Poseidon мог появиться в воздушном пространстве российского Крымского полуострова. Соответствующее предположение содержится в материале, размещенном в сети.

Как информирует портал Avia.pro, некоторое время назад в интернет выложили снимок, указывающий на то, что Boeing P-8A Poseidon нарушил воздушное пространство Крыма с южного направления. Из данного изображения следует, что позже самолет приблизился к границам региона с юго-запада.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Виктор Баранец высказал точку зрения, по которой американцы узнают о возможностях российского МиГ-41, «оказавшись на том свете».

ДЦ

Общество

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью