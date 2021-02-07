Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США мог появиться в воздушном пространстве российского Крыма

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2021, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Самолет-разведчик США Boeing P-8A Poseidon мог появиться в воздушном пространстве российского Крымского полуострова. Соответствующее предположение содержится в материале, размещенном в сети.

Как информирует портал Avia.pro, некоторое время назад в интернет выложили снимок, указывающий на то, что Boeing P-8A Poseidon нарушил воздушное пространство Крыма с южного направления. Из данного изображения следует, что позже самолет приблизился к границам региона с юго-запада.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Виктор Баранец высказал точку зрения, по которой американцы узнают о возможностях российского МиГ-41, «оказавшись на том свете».