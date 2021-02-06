Avia.pro: российский Су-30 перехватил американский самолет, сорвав провокацию рядом с базой в сирийском Хмеймиме
6 февраля 2021, 15:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российский Су-30 перехватил самолет Соединенных Штатов Boeing P-8A Poseidon, сорвав провокацию рядом с базой РФ в сирийском Хмеймиме. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в субботу на страницах сетевой прессы.
Инцидент, о котором идет речь, произошел сегодня утром, пишет портал Avia.pro. В процитированном материале говорится, что Су-30 преследовал американский самолет в течение порядка двадцати минут. Истребитель вынудил оппонента отойти от государственных рубежей Сирийской Арабской Республики и прервать провокационную миссию, отмечают авторы сайта.
Как сообщалось ранее, канадское издание Global Research высказало точку зрения, согласно которой Вашингтон посылает свои суда к границам РФ из-за страха перед упадком военно-морской гегемонии.
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