Global Research: США посылают корабли к границам России из-за страха перед упадком своей военно-морской гегемонии

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6 февраля 2021, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты посылают корабли к границам Российской Федерации из-за страха перед упадком своей военно-морской гегемонии. Соответствующая точка зрения приведена в материале, размещенном на страницах канадских СМИ.

Издание Global Research пишет, что Вашингтон, не стесняясь, демонстрирует силу. Так, в Черное море некоторое время назад были отправлены американские эсминцы «Дональд Кук» и «Портер». Каждый из этих кораблей имеет на борту девяносто крылатых ракет с дальностью полета до трех тысяч километров. Под их удар попадает вся европейская часть РФ.

В публикации Global Research, процитированной сайтом «Репортер», отмечается, что отправка кораблей США к российским берегам объясняется страхом Вашингтона перед упадком своей военно-морской гегемонии. Тактика, избранная американцами, заключается в том, чтобы попытаться подавить противника, не вступая с ним в прямое военное противостояние. Штаты надеются спасти свое снижающееся влияние в мире, пока их конкурент в лице Москвы еще недостаточно силен.

Как сообщалось ранее в субботу, портал The Drive написал, что от «грозного рева» российского бомбардировщика Ту-95 «стучат зубы».