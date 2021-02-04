Avia.pro: стратегические бомбардировщики России могут отработать условные удары по эсминцам США в Черном море

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4 февраля 2021, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик Tу-22M3M, UAC / globallookpress.com

Стратегические бомбардировщики, стоящие на вооружении ВКС России, могут отработать условные удары по эсминцам США в Черном море. Такое предположение содержится в материале, размещенном в СМИ.

Некоторое время назад условные налеты на американские корабли «Дональд Кук» и «Портер» провели российские истребители и фронтовые бомбардировщики. Авторы интернет-ресурса Avia.pro полагают, что в финальной части учений в Черном море РФ может задействовать дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В процитированной публикации отмечается, что ранее появилась информация, согласно которой данные самолеты были переброшены на территорию Крымского полуострова.