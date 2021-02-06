The Drive: от «грозного рева» российского бомбардировщика Ту-95 «стучат зубы»

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6 февраля 2021, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-95, MOD Russia / globallookpress.com

От «грозного рева», исходящего от российского стратегического бомбардировщика Ту-95, «стучат зубы». Об этом говорится в материале, появившемся в зарубежном сегменте интернета, сообщают отечественные сетевые СМИ.

Как информирует издание «ПолитРоссия», сайт The Drive отметил, что визитной карточкой Ту-95 являются двигатели НК-12, мощность каждого из них составляет 15 тысяч лошадиных сил. С помощью этих агрегатов тяжелый самолет способен достигать высоких скоростей. Кроме того, благодаря НК-12 бомбардировщик производит «грозный рев», от которого «стучат зубы», констатирует The Drive.

Ранее сегодня «ПолитРоссия» написала, что американские военные испугались низколетящих фронтовых бомбардировщиков РФ в Черном море.