The Drive: от «грозного рева» российского бомбардировщика Ту-95 «стучат зубы»
6 февраля 2021, 12:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
От «грозного рева», исходящего от российского стратегического бомбардировщика Ту-95, «стучат зубы». Об этом говорится в материале, появившемся в зарубежном сегменте интернета, сообщают отечественные сетевые СМИ.
Как информирует издание «ПолитРоссия», сайт The Drive отметил, что визитной карточкой Ту-95 являются двигатели НК-12, мощность каждого из них составляет 15 тысяч лошадиных сил. С помощью этих агрегатов тяжелый самолет способен достигать высоких скоростей. Кроме того, благодаря НК-12 бомбардировщик производит «грозный рев», от которого «стучат зубы», констатирует The Drive.
Ранее сегодня «ПолитРоссия» написала, что американские военные испугались низколетящих фронтовых бомбардировщиков РФ в Черном море.
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