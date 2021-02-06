«ПолитРоссия»: американские военные испугались низколетящих фронтовых бомбардировщиков ВКС РФ в Черном море

Американские военнослужащие испугались низколетящих фронтовых бомбардировщиков российских ВКС в Черном море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Издание «ПолитРоссия» пишет, что пилоты РФ, управляющие Су-24М, совершают регулярные вылеты к эсминцу США «Дональд Кук», который в настоящий момент находится в Черном море. Во время полетов бомбардировщиков к кораблю членам его экипажа «не по себе», отмечается в процитированной публикации.
Авторы «ПолитРоссии» обратили внимание на то, что зарубежный портал Task & Purpose назвал поведение Су-24М «пугающей манерой».
Как сообщалось ранее в субботу, издание Mainichi Shimbun проинформировало, что в Японии разрабатывают ракету, способную ударить по РФ.
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