Mainichi Shimbun: в Японии разрабатывают ракету, способную нанести удар по России
6 февраля 2021, 08:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В Японии в настоящий момент ведется разработка ракеты, способной нанести удар по территории Российской Федерации. Соответствующая информация появилась на страницах зарубежных СМИ.
Как пишет издание Mainichi Shimbun, предполагается, что новый боеприпас будет иметь дальность полета до 900 км. Впоследствии данный показатель планируется увеличить до 1 500 км. Возможно, ракета станет гиперзвуковой.
В материале Mainichi Shimbun, процитированном российским порталом Avia.pro, говорится, что новые японские ракеты должны разместить на американских базах, расположенных в Азии.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский сайт Sohu перечислил преимущества самолета Ту-160М2.
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