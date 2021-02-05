Ресурс Sohu назвал Ту-160М2 «одним из самых сильных козырей российских ВКС» и перечислил преимущества самолета

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5 февраля 2021, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Стратегический бомбардировщик Ту-160М2 является «одним из самых сильных козырей российских ВКС». Такая оценка самолета содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайских сетевых СМИ.

Портал Sohu пишет, что, пройдя через модернизацию, Ту-160 получил ряд преимуществ. В числе них современная авионика, радиолокационное оборудование, средства РЭБ, двигатели НК-32. Благодаря последним дальность действия бомбардировщика вырастет на тысячу километров. Ту-160М2 сможет без дозаправки преодолеть расстояние, превышающее двенадцать тысяч километров, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro сообщил, что рядом с базами РФ в Сирии заметили редкий самолет Ан-24КПА.