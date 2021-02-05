Портал Avia.pro: рядом с военными базами России в Сирии заметили редкий самолет Ан-24КПА

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5 февраля 2021, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

Рядом с российскими военными базами, расположенными на территории Сирии, заметили редкий самолет Ан-24КПА. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевых СМИ.

Как пишет сайт Avia.pro, Ан-24КПА был обнаружен с помощью ресурсов, которые мониторят воздушное пространство. В процитированном материале отмечается, что данный самолет считается редким, он предназначен, в частности, для осуществления проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи. Какой стране может принадлежать обнаруженный Ан-24КПА, авторы портала не раскрыли.

Ранее сегодня то же самое интернет-издание предположило, что военные РФ могут готовиться к боестолкновениям с поддерживаемыми Турцией силами на севере Сирии.