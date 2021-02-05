Появилось видео удара российских бомбардировщиков Су-24М по лагерю с чеченскими джихадистами в Сирии
5 февраля 2021, 08:32[ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, где запечатлен удар российских бомбардировщиков Су-24М по лагерю с чеченскими боевиками в Сирии. Данные кадры доступны для просмотра на портале YouTube.
Издание «Русская весна» информирует, что объект, который атаковали самолеты ВКС РФ, располагался в семнадцати километрах северо-западнее Идлиба. Су-24М задействовали в ходе удара 500-килограммовые бомбы ФАБ-500. В процитированной публикации отмечается, что в результате налета были уничтожены несколько десятков джихадистов, их инструкторы, склад, где хранились боеприпасы, военная техника.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети разместили видео с кораблем «Адмирал Касатонов», отрабатывающим постановку помех у сирийского побережья.
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