Издание Avia.pro: американские военные на БТР сбежали от российского патруля на северо-востоке Сирии

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4 февраля 2021, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военная колонна, MOD Russia / globallookpress.com

Военнослужащие Соединенных Штатов на БТР сбежали от российского патруля на северо-востоке Сирии. Об этом рассказывается в материале, размещенном в СМИ.

Издание Avia.pro информирует, что некоторое время назад патруль РФ вошел в город Маликию. На въездах в данный населенный пункт находились американцы, однако, как следует из процитированной публикации, они были вынуждены уехать из-за появления россиян. Отмечается, что колонну РФ прикрывали несколько вертолетов.

Ранее тот же самый ресурс написал, что российская сторона уничтожила в Сирии технику, полученную джихадистскими вооруженными формированиями от Анкары.