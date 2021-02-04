Издание Avia.pro: американские военные на БТР сбежали от российского патруля на северо-востоке Сирии
4 февраля 2021, 22:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Военнослужащие Соединенных Штатов на БТР сбежали от российского патруля на северо-востоке Сирии. Об этом рассказывается в материале, размещенном в СМИ.
Издание Avia.pro информирует, что некоторое время назад патруль РФ вошел в город Маликию. На въездах в данный населенный пункт находились американцы, однако, как следует из процитированной публикации, они были вынуждены уехать из-за появления россиян. Отмечается, что колонну РФ прикрывали несколько вертолетов.
Ранее тот же самый ресурс написал, что российская сторона уничтожила в Сирии технику, полученную джихадистскими вооруженными формированиями от Анкары.
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