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ВКС России уничтожили в Идлибе танки и бронеавтомобили, переданные Турцией сирийским джихадистам

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

ВКС России уничтожили в Идлибе танки и бронеавтомобили, переданные Турцией сирийским джихадистам
Турецкий танк, Xinhua / globallookpress.com

ВКС Российской Федерации осуществили в Идлибе уничтожение танков и бронеавтомобилей, которые Турция передала сирийским боевикам. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад на территорию провинции Идлиб вошли две больших колонны с турецкой бронетехникой. После передачи данного вооружения представителям джихадистских формирований оно было уничтожено самолетами РФ.

Ранее в четверг тот же самый портал предположил, что российские дальние бомбардировщики могут отработать условные удары по американским эсминцам в Черном море.

ДЦ

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Сайт Avia.pro: российские самолеты всю ночь бомбили протурецких боевиков в сирийском Идлибе

Российские истребители и бомбардировщики устроили протурецким боевикам адскую ночь в Идлибе

Самолеты, стоящие на вооружении ВКС Российской Федерации, всю ночь бомбили поддерживаемых Анкарой боевиков в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

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