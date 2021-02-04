ВКС России уничтожили в Идлибе танки и бронеавтомобили, переданные Турцией сирийским джихадистам

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4 февраля 2021, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Турецкий танк, Xinhua / globallookpress.com

ВКС Российской Федерации осуществили в Идлибе уничтожение танков и бронеавтомобилей, которые Турция передала сирийским боевикам. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад на территорию провинции Идлиб вошли две больших колонны с турецкой бронетехникой. После передачи данного вооружения представителям джихадистских формирований оно было уничтожено самолетами РФ.

Ранее в четверг тот же самый портал предположил, что российские дальние бомбардировщики могут отработать условные удары по американским эсминцам в Черном море.