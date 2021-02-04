Опубликовано видео с российским фрегатом «Адмирал Касатонов», отрабатывающим постановку помех у берегов Сирии
4 февраля 2021, 22:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Появилась видеозапись, на которой запечатлен фрегат РФ «Адмирал Касатонов», отрабатывающий постановку помех у берегов Сирийской Арабской Республики. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.
Как отмечают авторы отечественного интернет-портала Avia.pro, на выложенных кадрах можно увидеть, как судно осуществляет постановку помех, выпуская ракету. Взрыв снаряда скрывает фрегат от условного противника.
Ранее тот же самый ресурс написал, что американские военнослужащие, находившиеся на въездах в сирийский город Маликию, сбежали от российского патруля. Как сообщается, последний сопровождали вертолеты.
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