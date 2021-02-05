Avia.pro: армия России может готовиться к боестолкновениям с протурецкими джихадистами на севере Сирии
5 февраля 2021, 09:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Армия Российской Федерации может готовиться к боестолкновениям с протурецкими джихадистами в северной части Сирии. Такое предположение содержится в публикации, размещенной в СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что в город Айн-Исса, который осаждают пользующиеся поддержкой Анкары силы, вошла большая колонна российской техники. В населенный пункт, в частности, прибыли БТР и бронеавтомобили.
Согласно расчетам авторов сайта, численность группировки РФ на территории Айн-Иссы превысила тысячу человек. Отмечается, что это может говорить о подготовке российской армии к боестолкновениям с джихадистами.
Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете опубликовали видео удара бомбардировщиков ВКС РФ по сирийскому лагерю с чеченскими боевиками.
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