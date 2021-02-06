Экс-полковник Баранец: американцы узнают о способностях российского МиГ-41, «оказавшись на том свете»

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6 февраля 2021, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Американцы узнают о способностях российского истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41, «оказавшись на том свете». Соответствующую точку зрения озвучил военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец, информируют сетевые СМИ.

Баранец прокомментировал для журналистов мнение аналитика из США Петра Бутовского, полагающего, что Россия не может себе позволить такой самолет, как МиГ-41. По словам экс-полковника, американская сторона уже неоднократно ошибалась в оценке военных возможностей Москвы.

Собеседник «ПолитРоссии» отметил, что разработка МиГ-41 идет активно и уже определен срок, когда он в первый раз поднимется в небо. Виктор Баранец назвал самолет «машиной будущего», о способностях которой американцы узнают, «оказавшись на том свете».

Ранее в субботу сообщалось, что эксперт Роберт Фарли перечислил самое бесполезное вооружение США.