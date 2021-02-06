Американский военный эксперт Бутовский: Россия не способна создать «перспективный авиакомплекс» МИГ-41

Американский военный эксперт Петр Бутовский заявил, что Россия не сможет создать «перспективный авиационный комплекс» дальнего перехвата МиГ-41 к 2030 году. Так, он прокомментировал заявление госкорпорации «Ростех» о начале работ.
«Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», - пояснил эксперт.
Бутовский предположил, что некоторые функции МиГ-41 передадут истребителю пятого поколения Су-57. При этом Россия продлит срок эксплуатации МиГ-31 до 2030 года и продолжит их модернизировать, почеркнул он. Кроме того, эксперт считает, что указанный срок так далек для Москвы, что сложно что-то спрогнозировать.
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