Военный аналитик Роберт Фарли назвал самое бесполезное оружие Соединенных Штатов

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6 февраля 2021, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Ньюинформ»

Самолет, U.S. Air Force / globallookpress.com

Роберт Фарли, военный аналитик, назвал самое бесполезное оружие Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание «Ньюинформ», в перечне, составленном экспертом, в частности, оказалось ядерное оружие. Фарли отметил, что Вашингтон избегал его применения со времен Второй мировой и сейчас не готов серьезно рассматривать данный вариант.

Также специалист назвал штурмовик A-10 Thunderbolt. Изначально предполагалось, что он будет уничтожать танки СССР. После окончания холодной войны самолет оказался совершенно бесполезным.

Кроме того, в списке Роберта Фарли фигурируют давно устаревшая ракета Tomahawk и дрон MQ-1 Predator. Последний передвигается с маленькой скоростью, не может нести большое количество снарядов, не способен маневрировать и самостоятельно действовать.

Как сообщалось ранее в субботу, ресурс The Drive спрогнозировал, что стратегические бомбардировщики России станут угрозой с юга для европейских объектов НАТО в случае появления в Сирии.