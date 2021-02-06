The Drive: стратегические бомбардировщики России станут угрозой с юга для объектов НАТО в Европе в случае появления в Сирии

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6 февраля 2021, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегический бомбардировщик Tу-22M3, MOD Russia / globallookpress.com

Российские стратегические бомбардировщики станут угрозой с юга для объектов Североатлантического альянса на территории Европы в случае появления в Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.

Сайт The Drive, основываясь на снимках, сделанных с помощью космических спутников, пишет, что РФ в настоящий момент проводит модернизацию своей авиабазы в сирийском Хмеймиме. Вероятно, в будущем объект сможет принять любой из трех стратегических бомбардировщиков – Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160. В случае реализации такого сценария данные самолеты будут представлять угрозу для европейских объектов НАТО на южном направлении, отмечается в процитированном материале.

Ранее в субботу ресурс Avia.pro сообщил, что российский Су-30 перехватил самолет США, сорвав провокацию рядом с базой в Хмеймиме.