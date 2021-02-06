The Drive: стратегические бомбардировщики России станут угрозой с юга для объектов НАТО в Европе в случае появления в Сирии
6 февраля 2021, 16:42[ «Аргументы Недели» ]
Российские стратегические бомбардировщики станут угрозой с юга для объектов Североатлантического альянса на территории Европы в случае появления в Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.
Сайт The Drive, основываясь на снимках, сделанных с помощью космических спутников, пишет, что РФ в настоящий момент проводит модернизацию своей авиабазы в сирийском Хмеймиме. Вероятно, в будущем объект сможет принять любой из трех стратегических бомбардировщиков – Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160. В случае реализации такого сценария данные самолеты будут представлять угрозу для европейских объектов НАТО на южном направлении, отмечается в процитированном материале.
Ранее в субботу ресурс Avia.pro сообщил, что российский Су-30 перехватил самолет США, сорвав провокацию рядом с базой в Хмеймиме.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.