ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Глава МИД Британии прокомментировал протестные акции в России

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Британии прокомментировал протестные акции в России
протесты в Москве, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб прокомментировал несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексия Навального, которые прошли в субботу, 23 января, по всей России.

«Великобритания осуждает использование насилия российскими властями против мирных протестующих и журналистов. Мы призываем российское правительство уважать международные обязательства перед Советом Европы и ОБСЕ по соблюдению прав человека, а также освободить граждан, задержанных во время мирных демонстраций», - написал он в Twitter.

Ранее на протесты в РФ отреагировали глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и посольство США в Москве. 

МИД РФ предупредил США о последствиях за вмешательство во внутренние дела России.

БА

Политика

Пушков считает, что разочарование американцев в администрации Байдена будет нарастать

Пушков считает, что разочарование американцев в администрации Байдена будет нарастать

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что американское общество разочаровано в администрации нового президента Джо Байдена. Так, он прокомментировал ситуацию в Соединённых Штатах после инаугурации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью