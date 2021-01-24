Глава МИД Британии прокомментировал протестные акции в России

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24 января 2021, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

протесты в Москве, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб прокомментировал несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексия Навального, которые прошли в субботу, 23 января, по всей России.

«Великобритания осуждает использование насилия российскими властями против мирных протестующих и журналистов. Мы призываем российское правительство уважать международные обязательства перед Советом Европы и ОБСЕ по соблюдению прав человека, а также освободить граждан, задержанных во время мирных демонстраций», - написал он в Twitter.

Ранее на протесты в РФ отреагировали глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и посольство США в Москве.

МИД РФ предупредил США о последствиях за вмешательство во внутренние дела России.