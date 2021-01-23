Посольство США оценило протестные акции в России

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23 января 2021, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, фото: pixabay.com

Посольство Соединенных Штатов заявило в Twitter, что следит за ходом несогласованных митингов в российских городах. Американские дипломаты отметили, что поддерживают права россиян на свободу выражения своего мнения.

В заявлении высказано мнение, что власти РФ якобы принимают меры, которые подавляют права людей. В чём это заключается, дипломаты не поясняют.

Вчера посольство США в России опубликовало места и время несогласованных акций в российских городах 23 января, при этом призвав американцев избегать подобных мероприятий. Захарова прокомментировала публикацию «маршрутов протестов» посольством США: «придется объясняться»