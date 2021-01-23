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Захарова прокомментировала публикацию «маршрутов протестов» посольством США: «придется объясняться»

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова прокомментировала публикацию «маршрутов протестов» посольством США: «придется объясняться»
МИД РФ, фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах, заявила, что "американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади".

Посольство не только опубликовало "маршруты" в городах России, но и "вбросило информацию" о движении участников акции к Кремлю, отметила дипломат. Захарова предложила представить, какой была бы реакция, если бы российское посольство в Вашингтоне "опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например в Капитолии". "Что это было: установка или инструкция?", - задала вопрос Захарова.

В сообщении МИД РФ на официальной странице в Facebook говорится, что США стоит заняться внутренними проблемами страны и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств.

Задержанный участник несанкционированной акции в Москве позвонил Захаровой с просьбой о помощи.

НС

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