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Задержанный участник несанкционированной акции в Москве позвонил Захаровой с просьбой о помощи

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Задержанный участник несанкционированной акции в Москве позвонил Захаровой с просьбой о помощи
Маря Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о звонке от задержанного на Пушкинской площади в Москве гражданина. В телефонном разговоре позвонивший заявил, что его "незаконно задержали".

На вопрос Захаровой, что он делал на Пушкинской площади, мужчина сказал, что "по делам пошел". Он попросил дипломата поспособствовать его освобождению. В ответ на это Захарова пояснила, что для соблюдения прав надо не нарушать закон,"разберутся и тогда отпустят".

В Петербурге сегодня тоже задерживают участников несанкционированной акции, люди вышли на проезжую часть.

 

НС

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