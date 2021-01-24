МИД РФ предупредил США о последствиях за вмешательство во внутренние дела России

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24 января 2021, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

здание МИД РФ, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях в России являются «чистой воды вмешательством во внутренние дела страны».

«Вот сейчас посмотрите, американское посольство публикует информацию. Это чистой воды вмешательство во внутренние дела», - высказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Кроме того, в пресс-службе министерства иностранных дел отметили, что попытки американской дипломатии фактически подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для отношений между странами. В ведомстве посоветовали властям США заняться собственными проблемами, например, «преодолением глубокого раскола в американском обществе», который порожден «социальной несправедливостью, преследованием инакомыслия и неравенством». Руководству посольства предстоит серьезный разговор в МИД РФ, уточнили в сообщении.

Ранее Захарова, комментируя публикацию посольства США в Москве мест незаконных акций в российских городах, заявила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».