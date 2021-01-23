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Жозеп Боррель прокомментировал незаконные акции в поддержку Навального в России

, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Жозеп Боррель прокомментировал незаконные акции в поддержку Навального в России
Жозеп Боррель, фото: Florian Gaertner/photothek.net v

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель с беспокойством следит за несогласованными акциями в поддержку Навального в России и сожалеет о массовых задержаниях. Об этом он написал в своем Twitter.

Боррель недоволен "непропорциональным применении силы, отключением интернета и мобильной связи". Он напомнил, что 25 января главами МИД европейских стран на совете в Брюсселе будет обсуждаться вопрос о дальнейших шагах в отношении Российской Федерации.

Посольство США оценило протестные акции в России. 

НС

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