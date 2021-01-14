Во Франции сообщили о новых побочных реакциях на вакцины от коронавируса

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14 января 2021, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Во Франции после введения вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech выявили 6 случаев серьезных побочных реакций. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности медикаментов.

У 4 человек появились аллергические реакции, у двух началась тахикардия. Также стало известно о случае смерти человека через 2 часа после вакцинации в доме престарелых. Учитывая историю болезни человека, связи его смерти с вакциной не нашли.

Помимо этого у 30 человек были легкие побочные реакции. Агентство сообщает, что на следующей неделе будет опубликован первый полный отчет обо всех случаях, в дальнейшем отчеты будет публиковать каждую неделю.

В Норвегии 23 пожилых человека, которых привили вакциной Pfizer, скончались. В ФРГ идет проверка сообщений о смерти 10 человек после вакцинации от коронавируса.