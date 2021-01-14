Во Франции сообщили о новых побочных реакциях на вакцины от коронавируса
14 января 2021, 22:00[ «Аргументы Недели» ]
Во Франции после введения вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech выявили 6 случаев серьезных побочных реакций. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности медикаментов.
У 4 человек появились аллергические реакции, у двух началась тахикардия. Также стало известно о случае смерти человека через 2 часа после вакцинации в доме престарелых. Учитывая историю болезни человека, связи его смерти с вакциной не нашли.
Помимо этого у 30 человек были легкие побочные реакции. Агентство сообщает, что на следующей неделе будет опубликован первый полный отчет обо всех случаях, в дальнейшем отчеты будет публиковать каждую неделю.
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