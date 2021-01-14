В Норвегии 23 пожилых человека, которых привили вакциной Pfizer, скончались

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14 января 2021, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Норвегии 23 человека, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, скончались.

После вакцинации американским препаратом Pfizer умерли пожилые люди.

Пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств подтвердила, что летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. 13 из них изучают специалисты.

Представитель агентства Стейнар Мадсен отметил, что "эти случаи не вызывают особой тревоги". По его мнению, очевидно, что вакцина Pfizer имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем, передает РИА Новости со ссылкой на его заявление в эфире телекомпании NRK.

Главврач агентства Сигурд Хортему заявил, что уже полученные отчеты могут свидетельствовать, что общие побочные эффекты от вакцины, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти некоторых пожилых пациентов, у которых наблюдались проблемы со здоровьем, - передает РБК.

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа в Норвегии препаратом, разработанным BioNTech (распространением занимается Pfizer), началась 27 декабря 2020 года. Первыми прививки сделали постояльцы домов престарелых в Осло. Всего в Норвегии на сегодняшний день вакцинировали 25 тысяч человек.

Росздравнадзор запретил ввоз в Россию вакцины Pfizer до регистрации в стране.