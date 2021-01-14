Росздравнадзор запретил ввоз в Россию вакцины Pfizer до регистрации в стране

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14 января 2021, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

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Ввоз в Россию вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, которые не прошли государственную регистрацию в стране, запрещен. По данным Росздравнадзора, запрещен ввоз и применения новых иностранных вакцин в частных клиниках в России. В ведомстве сослались на действующее законодательства.

В Росздравнадзоре в ответ на запрос "Интерфакса", могут ли частные клиники РФ, в том числе официальный филиал израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow в медицинском кластере "Сколково", использовать иностранные вакцины такие, как Pfizer и Moderna, сказали: если они не зарегистрированы в нашей стране - нельзя. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера.

Ввоз любых лекарственных препаратов в Россию проводится в соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств при наличии разрешительного документа. В Росздравнадзоре уточнили, что порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарств для целей Международного медицинского кластера не утвержден.

В РФ зарегистрировано две российские вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о работе над комбинированной вакциной против новой коронавирусной инфекции и гриппа.