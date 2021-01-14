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Микробиолог Гинцбург назвал сроки появления единой вакцины от COVID-19 и гриппа

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Микробиолог Гинцбург назвал сроки появления единой вакцины от COVID-19 и гриппа
вакцина, фото: pixels.com

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о работе над комбинированной вакциной против новой коронавирусной инфекции и гриппа.

Гинцбург отметил, что технология создания подобных профилактических препаратов уже отработана и сейчас ее начинают адаптировать под различные варианты вируса гриппа и возбудителя COVID-19.

«Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы ... Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года», - пояснил он.

Глава НИЦ считает, что единая вакцина от коронавируса и гриппа появится в России к концу 2022 года. Препарат будет содержать компоненты, которые позволят сформировать иммунитет сразу от двух заболеваний.

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