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Микробиолог Чумаков объяснил, опасен ли «Спутник V» для хронически больных

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Микробиолог Чумаков объяснил, опасен ли «Спутник V» для хронически больных
прививка, фото:Ddp Images/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков оценил безопасность вакцины против коронавируса «Спутник V» для людей с хроническими заболеваниями.

«Это стандартная рекомендация для всех прививок, потому что люди с хроническим заболеваниями переносят [побочные эффекты] тяжелее. Придерживаюсь мнения, что риск от побочных эффектов ниже, чем от коронавируса. Считаю, что надо прививаться», - пояснил он URA.RU.

Однако Чумаков отметил, что под рукой следует иметь все средства для преодоления нежелательных последствий: аспирин, парацетамол, дексаметазон, «чтобы купировать угрозу, если она возникнет». Он добавил, что вакцина противопоказана только людям с заболеваниями в тяжелой стадии, например, если человек от болезни не может ходить. При этом ученый рекомендует в любом случае перед прививкой проконсультироваться с врачом.

«В инструкции к вакцине „Спутник V“, которая наиболее распространена, указано, что можно прививать, в том числе, хронически больных в период ремиссии. То есть, если нет обострения хронического заболевания или нет острого заболевания», - поддержал мнение коллеги аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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