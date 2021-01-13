Иммунолог Жемчугов назвал группы россиян, которых нужно обязательно вакцинировать от коронавируса

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13 января 2021, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт Минздрава РФ

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что прививку от COVID-19 можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий.

Иммунолог сравнил это с прививкой от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают медиков и учителей. Специалист предложил распространить эту норму в том числе и на соцработников.

«В контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней», – сказал врач, добавив, что и «сам всю жизнь так работал».

Ранее Жемчугов объяснил, как не заразиться коронавирусом от члена семьи.