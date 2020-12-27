Иммунолог Жемчугов объяснил, как не заразиться коронавирусом от члена семьи

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27 декабря 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

пациент, фото: pixels.com

Врач иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, какие меры предосторожности следует соблюдать, если кто-то из домочадцев заболел простудным заболеванием, в частности, коронавирусом.

Жемчугов советует при появлении первых симптомов у одного из сожителей перейти всем на противоэпидемический режим. По его словам, в общих комнатах лучше надевать маски и чаще проветривать квартиру, делать два раза в день влажную уборку с любым домашним дезинфицирующим средством.

«Самое главное – быстрее вызвать врача и сделать больному тест ПЦР, чтобы понять, коронавирус это или нет. И сделать ПЦР всем остальным, мы не знаем, сколько был инкубационный период, как давно человек выделяет вирусы … если есть возможность, больной должен находиться в отдельной комнате», - отметил врач в эфире радио Sputnik.

При этом Жемчугов добавил, что видел много случаев, когда человек не заражался. Иммунолог рекомендует на время подготовки анализа исключить общий ужин. Посуда не требует специальной стерилизации, достаточно помыть горячей водой с моющим средством, пояснил он. Врач подчеркнул, если результаты теста покажут, что кто-то в семье действительно заболел коронавирусом, то всем остальным нужно сразу начинать превентивное лечение.