Центр Гамалеи анонсировал разработку аналога препарата от коронавируса, которым лечился Трамп

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27 декабря 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дональд Трамп, фото: Erin Schaff/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Директор Научного исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что они получили грант на разработку препарата для лечения новой коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител - аналога лекарства, которым лечился президент США Дональд Трамп.

«Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что положительные результаты будут известны к концу следующего года, а может быть даже и раньше – осенью. Он добавил, что ученые также работают над вакциной, которая одновременно будет защищать от коронавируса и гриппа. По его словам, исследование препарата может начаться ближе к концу 2021 года.

«… создаем всякую химию, которая должна защищать от внутрибольничных инфекций, это основная причина смерти ковидных больных в стационаре, когда их на аппараты искусственной вентиляции легких помещают ... Они умирают в первую очередь от внутрибольничных инфекций. Но это конечно не через месяц и не через два, дай Бог через год это все уже появится, - пояснил эксперт.

Напомним, что в ходе лечения коронавируса Трамп принимал экспериментальную сыворотку на основе антител. Президент США сообщил, что почувствовал себя суперменом после того, как принял препарат.