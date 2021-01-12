Центр им. Гамалеи может в марте запросить разрешение на исследование вакцины против коронавируса «Спутник V» на детях

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12 января 2021, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото из открытых источников

Центр им. Гамалеи, разработавший вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19, может в ближайшее время подать документы в Минздрав РФ для получения разрешения на исследование вакцины «Спутник V» на детях.

Директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что исследование на детях не начнется раньше завершения третьей фазы испытаний препарата у взрослых, которая запланирована на апрель-май.

По словам Гинцбурга, активно ведется работа по подготовке документов по поводу исследования вакцины у детей. Он надеется в марте подать документы в Минздрав на рассмотрение для получения разрешения.

Вакцина от коронавируса, зарегистрированная 11 августа 2020 года первой в мире, разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После регистрации препарата исследования начались в Москве 7 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тысяч человек, четверть из их получили бы плацебо вместо вакцины. Но Минздрав РФ принял решение прекратить привлечение добровольцев, набрав около 31 тысяч человек. Набранная группа участников позволяет полноценно исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины «Спутник V».

Длительность течения заболевания кронавирусной инфекцией COVID-19 зависит с состоянием самого пациента, от его иммунитета, - рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.