Врач объяснил, чем опасно длительное течение коронавируса COVID-19

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12 января 2021, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Врач В. Болибок, фото: vk.com/v.a.bolibok

Длительность течения заболевания кронавирусной инфекцией COVID-19 зависит с состоянием самого пациента, от его иммунитета. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что сейчас описан такой термин – "long COVID", хроническая коронавирусная инфекция.

По словам доктора Болибока, обычно это связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента. Он пояснил, что "длительный COVID" описан у людей с изначально ослабленной иммунной системой", они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может.

Врач-иммунолог рассказал, что пациенты, перенеся острую стадию ковида, приобретают хроническую стадию воспаления. У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус.

Как объяснил Болибок, если ПЦР дает положительный результат, значит, такие пациенты потенциально заразны, выделяют вирус при дыхании, кашле, разговоре в слюне и слизи, - передает Радио Sputnik.

Врач-иммунолог отметил, что "британский" штамм коронавируса, который, по предварительным оценкам, значительно заразнее обычного, выявлен у одного человека, который вернулся в Россию из Великобритании. Влияют ли особенности этого штамма коронавируса на длительность заболевания, пока неизвестно.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил спад в выявлении новых случаев заражения коронавирусом в РФ.