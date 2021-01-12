Иммунолог Жемчугов объяснил спад заболеваемости COVID-19 в России

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12 января 2021, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в рамках разговора с журналистами объяснил спад в выявлении новых случаев заражения коронавирусом в РФ.

По мнению эксперта, спад продлится еще две недели. Владислав Жемчугов уточнил, что на ситуацию благоприятно влияет погода, поскольку низкие температуры губительны для COVID-19. Врач отметил, что сейчас вирус почти не распространяется на улице.

Специалист добавил, что подъем заболеваемости вряд ли произойдет даже после выхода россиян на работу после праздников, особенно, если в общественном транспорте будет хорошо работать вентиляция.