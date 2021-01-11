Воробьёв оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье как штатную

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11 января 2021, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Андрей Воробьев. Фото: сайт правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что всплеска числа заболевших коронавирусом после новогодних праздников в Подмосковье нет.

Глава региона подчеркнул, что в области работали музеи, дома культуры и другие досуговые учреждения, но «всё это было с соблюдением всех мер предосторожности, стандартов».

«Мы не видим какого-либо всплеска, все штатно. Заболеваемость есть, госпитализация за это время уменьшилась», - сказал Воробьёв.

Ранее сообщалось, что Воробьёв поручил заблокировать входы в подмосковные пещеры.