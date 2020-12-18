Воробьёв поручил заблокировать входы в подмосковные пещеры

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18 декабря 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

пещера, фото: pixels.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил заблокировать входы в пещеры Подмосковья после того, как в одной из них потерялась группа по спортивному ориентированию, среди которых были восемь детей. Инцидент произошёл в четверг, 17 декабря.

«… дал поручение администрации Домодедова и МЧС с [18 декабря] блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось», - отметил он в своём Telegram-канале.

Также Воробьев поручил провести проверку того, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия в Сьянские пещеры, и дать оценку действиям ответственных лиц. По его словам, в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее первый замначальника ГУ МЧС РФ по Московской области Вадим Андямов сообщил, что экскурсия в Сьянские пещеры, где пропала группа туристов, не была зарегистрирована. По данным СМИ, инструктор отправил детей по заранее определенному маршруту вместе с одним взрослым – родителем одного из ребят, а сам остался ждать возле пещеры. В 19.00 группа должна была выйти, но этого не произошло.