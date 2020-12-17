В МЧС заявили, что детская экскурсия в Сьянские пещеры не была зарегистрирована
17 декабря 2020, 22:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Первый замначальника ГУ МЧС РФ по Московской области Вадим Андямов заявил, что экскурсия в Сьянские пещеры в Подмосковье, где пропала группа по спортивному ориентированию, не была зарегистрирована.
Вадим Андямов вечером в четверг, 17 декабря, заявил, что обычно любая серьезная экскурсия, любые подобные мероприятия регистрируются в МЧС, чтобы сотрудники ведомства при необходимости могли оперативно отреагировать. В данном случае этого сделано не было. Группа отправилась в пещеру с нарушением всех правил, уточнил Андямов.
Ранее стало известно, что туристы, среди которых было восемь детей, пропали в Сьянских пещерах. На место были направлены спасатели. Через некоторое время туристов нашли, их здоровью ничто не угрожает.
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