Источник: инструктор отправил детей в Сьяновские пещеры с одним взрослым

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17 декабря 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пещера, pixabay.com

Источник вечером в четверг, 17 декабря, заявил, что инструктор направил детей в Сьяновские пещеры с одним взрослым сопровождающим. Ранее сообщалось, что на связь не выходят десять человек.

Уточняется, что инструктор отправил детей по заранее определенному маршруту вместе с одним взрослым – родителем одного из ребят, а сам остался ждать возле пещеры. В 19.00 несовершеннолетние и сопровождающий должны были выйти, однако этого не произошло.

В настоящий момент связи с группой нет. По словам источника в экстренных службах, инструктор сейчас находится в шоковом состоянии.