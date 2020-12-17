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Источник: инструктор отправил детей в Сьяновские пещеры с одним взрослым

, 21:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Источник: инструктор отправил детей в Сьяновские пещеры с одним взрослым
пещера, pixabay.com

Источник вечером в четверг, 17 декабря, заявил, что инструктор направил детей в Сьяновские пещеры с одним взрослым сопровождающим. Ранее сообщалось, что на связь не выходят десять человек.

Уточняется, что инструктор отправил детей по заранее определенному маршруту вместе с одним взрослым – родителем одного из ребят, а сам остался ждать возле пещеры. В 19.00 несовершеннолетние и сопровождающий должны были выйти, однако этого не произошло. 

В настоящий момент связи с группой нет. По словам источника в экстренных службах, инструктор сейчас находится в шоковом состоянии.

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